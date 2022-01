Juve, Kaio Jorge può restare a Torino. Frenata su Nandez

Il futuro di Kaio Jorge può cambiare ancora. L'attaccante sembrava pronto a partire ma potrebbe restare. Su Nandez si registra una frenata.

redazionejuvenews

Gli ultimi giorni di mercato continuano a far oscillare il futuro di Kaio Jorge. Il giocatore classe 2002 è sembrato più volte sul punto di partite in questa sessione invernale. Prima c'era stato l'interesse della Salernitana, che poi è andata su altri profili come Mousset dello Sheffield United e Mikael del Recife. Poi si era fatto avanti il Cagliari, che sembrava interessato al prestito, ma erano arrivate proposte anche dall'estero, in particolare dal Granada. Se però la sua partenza era data per scontata, ora invece il brasiliano potrebbe rimanere a Torino.

In questi ultimi giorni di mercato, la società, dopo aver concluso le cessioni Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham e di Aaron Ramsey, a un passo dai Rangers di Glasgow, sembra intenzionata a tenere l'attaccante. Con l'arrivo di Vlahovic e la permanenza di Morata, non sembrerebbe esserci grande spazio per il brasiliano, ma, nonostante questo, l'ex centravanti del Santos dovrebbe restare in rosa e provare a capire meglio il calcio italiano ed europeo. Per lui sarà comunque un'occasione per crescere alle spalle di giocatori di grande livello. E per Allegri ci sarà modo di valutarne direttamente i suoi progressi, anche se con un minutaggio limitato.

Sembra invece sempre più lontana la pista che porta a NahitanNandez. Il centrocampista uruguaiano piace molto al tecnico bianconero, perché gli darebbe più opzioni tattiche e un grande dinamismo a centrocampo. Gli ultimi incontri tra Juve e Cagliari però non sono stati positivi. La società rossoblù infatti non si muove dalla sua richiesta economica. Una cifra ritenuta eccessiva dai dirigenti bianconeri, che in questa finestra invernale ha fatto investimenti importanti, ma ha anche ceduto, per cercare di mantenere un equilibrio dei conti. Il rinnovamento del centrocampo quindi dovrebbe fermarsi all'arrivo di Denis Zakaria, che stamattina ha svolto le visite mediche al J-Medical.