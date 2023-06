News Juve / Kaio Jorge: furto in casa, rubata anche la macchina

I ladri sono entrati in casa del giocatore brasiliano della Juventus portando via oggetti di valore e la macchina

Sembra non esserci pace per il calciatore della Juventus Kaio Jorge: dopo essere stato fuori tutta la stagione per infortunio, si aggiunge un’altra disavventura all’annata del brasiliano. La notte dello scorso 2 giugno infatti, nell'abitazione del calciatore, situata nella precollina torinese, si sono introdotti i ladri, che hanno potuto agire indisturbati vista l’assenza del giocatore, che si trova in Brasile.