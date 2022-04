Juve Under 23, il lampo di Soulé vale solo un punto: a Trento è 1-1

Un gran gol del talento argentino aveva portato in vantaggio la squadra bianconera nel primo tempo. Nel secondo il pari dei padroni di casa.

redazionejuvenews

La squadra Under 23 bianconera è uscita solo con un pareggio dal campo del Trento. Andiamo a leggere il report del match, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Partita senza squilli, in avvio, con le due squadre che si studiano per larghi tratti senza riuscire a trovare occasioni degne di nota. I bianconeri si affacciano per la prima volta in maniera seria nella metà campo avversaria al 16’, quando il destro di Soulé finisce a lato. Mister Zauli pochi minuti più tardi è costretto al primo cambio della partita, con Brighenti che si prende un colpo in testa ed è costretto ad uscire: al suo posto ecco Sekulov.

Con il passare del tempo i padroni di casa alzano il baricentro, giocando con più coraggio negli ultimi 20 metri. Arrivano così tre occasioni tra il 35 e il 38’: un tiro-cross di Bearzotti sul quale non arriva nessuno, il colpo di testa di Barbuti out di poco e il destro di Pasquato parato da Israel con un grande intervento. La partita è viva, e infatti arriva il momento clou: nel giro di pochi secondi Raggio si prende due cartellini gialli e lascia il Trento in inferiorità numerica. Sulla seguente punizione, Soulé firma il capolavoro: la sua parabola supera la barriera e rende vano il tuffo di Marchegiani, portando così in vantaggio i bianconeri.

Nella ripresa la Juventus spinge fin dai primi minuti sfiorando in due occasioni il raddoppio, prima con Soulé e poi con Cudrig, il cui diagonale termina di pochi centimetri a lato. La squadra di Zauli rischia un po’ al 65’ quando Pasquato si inserisce bene in area di rigore, trovando però Riccio sulla sua strada. La Juve prova a sfruttare l’uomo in più mantenendo il possesso palla e con Sekulov sfiora il bis: il destro del numero 7 però termina di un soffio fuori. Dal possibile 0-2 all’1-1: al 78’ è il neo entrato Izzillo a realizzare dagli undici metri il gol del pareggio, calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un presunto contatto in area tra Zuelli e Pasquato. La partita vive ancora un momento di sussulto al 91’, con i bianconeri che provano a tornare a Torino con i 3 punti e per poco non ci riescono: Cudrig lavora un grande pallone per Sekulov, che arriva a rimorchio e con il sinistro calcio alto sopra la traversa. É l’ultima emozione del match: le squadre si dividono così la posta in palio. A Trento finisce 1-1".