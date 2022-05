Playoff Serie C, Juventus-Piacenza: le formazioni ufficiali

La Juventus U23 affronta il Piacenza nella prima gara dei playoff di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus U23 alle 17,30 scenderà in campo contro il Piacenza nella prima sfida dei playoff di Serie C, girone A. I bianconeri arrivano alla gara dopo la vittoria con il Legnago e in generale la Vecchia Signora, in classifica, è arrivata ottava, proprio una posizione prima rispetto al club romagnolo. Madama, visto il miglior piazzamento, potrà sfruttare anche il fattore casa, visto che la sfida si disputerà al Moccagatta di Alessandria. In questa stagione le due squadre si sono incontrate ben due volte, 4-o per i bianconeri a febbraio e 1-1 in casa dei biancorossi.