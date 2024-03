Juventus Women-Fiorentina: le statistiche della sfida

La squadra femminile della Juventus scende oggi in campo nella seconda partita per la Poule Scudetto contro la Fiorentina

Cristiano Passa Redattore 30 marzo 2024 (modifica il 30 marzo 2024 | 15:00)

La JuventusWomen scende in campo contro la Fiorentina nella partita valevole per la loro seconda partita della PouleScudetto. Attraverso il suo sito internet, la squadra bianconera ha presentato la partita. "Pareggio alla prima nella Poule Scudetto in casa dell’Inter e turno di riposo alla seconda giornata per le Juventus Women, che tornano in campo al "Pozzo" di Biella per affrontare la Fiorentina. C’è da dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano delle viola, e quindi provare ad allungare sulle dirette avversarie. Le ragazze di Zappella inseguono il primo successo stagionale in casa contro la squadra di De La Fuente.

Andiamo a scoprire insieme le curiosità di questo match d’alta classifica!

La Juventus è imbattuta da quattro turni di Serie A (3V, 1N) e, nel torneo in corso, solo tra settembre e ottobre è arrivata a cinque gare consecutive senza sconfitte (5V). Dopo il 3-3 contro l’Inter del 17 marzo, le bianconere potrebbero, invece, pareggiare due match di fila per la seconda volta nella competizione – la prima tra aprile e maggio 2023.

La Juventus è la squadra con il migliore attacco in gare casalinghe nel campionato in corso (31 gol realizzati) e una delle due con la migliore difesa (otto reti incassate – meno solo la Roma con quattro –).

Nelle ultime sei partite di Serie A, la Juventus ha tenuto la porta inviolata soltanto in due occasioni (contro il Como Women e l'Inter), subendo in totale nove gol; in altrettanti precedenti, le bianconere avevano collezionato un clean sheet in più (tre) e incassato un terzo delle reti (tre).

La Fiorentina è, con il Napoli, una delle due squadre che hanno pareggiato più trasferte in questo campionato: tre a testa. Una di queste le viola l’hanno pareggiata proprio sul campo della Juventus (2-2, il 29 gennaio scorso).

La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni (2V), tante sconfitte quante ne aveva rimediate nelle precedenti 23 (14V, 6N). Inoltre, dopo lo 0-1 contro il Sassuolo e lo 0-3 contro l’Inter, le viola potrebbero rimanere a secco di reti per tre gare di fila per la prima volta nella loro storia.

Considerando solo la Serie A, la Fiorentina è reduce da tre sconfitte consecutive e nel massimo campionato non ha mai inanellato quattro sconfitte di fila.

Si affrontano in questo match la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva nella Serie A in corso (la Juventus, 15) e quella che in percentuale ha incassato meno reti da fermo nel torneo: la Fiorentina (22% - 5/23).

Solo Barcellona (229) e Lione (181) hanno effettuato più tiri nello specchio della Juventus (160) nei cinque principali campionati europei nella stagione in corso. Le bianconere ne contano ben 55 più della Fiorentina (105).

Solo la Roma (22) vanta più gol segnati con i propri centrocampisti rispetto alla Fiorentina (21) in questa Serie A.

Juventus (11) e Fiorentina (otto) sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato. Solo la Roma (0), però, ne ha incassati meno con questo fondamentale rispetto alla Viola (uno).

La Juventus è, con la Roma, una delle due squadre che contano più gol su calcio di rigore nei cinque principali campionati europei in corso (sei ciascuna). Dalla parte opposta, solo Napoli e Como Women (cinque) ne hanno incassati di più in Serie A rispetto alla Fiorentina (quattro).

La Fiorentina è la squadra con la percentuale più alta di gol segnati nel secondo tempo in questo campionato: il 69% (25/36). La Juventus nella ripresa, però, ne ha subiti solo 10, solo la Roma (sette) ha fatto meglio finora."

