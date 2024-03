Chiellini: “Tornare in Italia? Non so quando e in che modo. Juve nel cuore”

Chiellini tornerà in Italia? Le parole dell'ex difensore della Juve intervistato dalla FIFA: "Non so quando e in che modo"

Intervistato dalla FIFA l'ex Juve Chiellini ha parlato della possibilità di tornare in Italia: "Quando e in che modo, non lo so ancora. La vita è lunga. Ho appena finito la mia carriera di giocatore, e di sicuro il calcio italiano e la Juve faranno sempre parte della mia vita. Ero con la Juve quando sono venuti qui a Los Angeles, proprio come con la squadra nazionale qualche giorno fa. Naturalmente, non puoi cancellare 20 anni della tua vita in un colpo solo, ma questo non significa che devi lavorare nello stesso club. Vedremo in tempo, ma avrò sempre una connessione con le squadre che ho rappresentato".