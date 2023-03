Juventus-Verona: designato l’arbitro della partita

L'AIA ha reso noti i nominativi dei direttori di gara e degli assistenti per le partite valide per la ventottesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo sabato sera contro il Verona, nella partita valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno contro i gialloblu e cercheranno di ottenere i tre punti per continuare a scalare la classifica verso le prime posizioni, che garantirebbero l'accesso alla Champions League del prossimo anno.