Juventus Under23: Toure e Beruatto in prestito al Pisa, Frederiksen al Vitesse

Ufficiali le operazioni della squadra giovanile bianconera

redazionejuvenews

Mentre il mercato è entrato nel vivo, con Federico Cherubini al lavoro con Massimiliano Allegri per migliorare la rosa a disposizione del tecnico toscano, la Juventus Under23 continua la sua opera di rinnovamento della formazione in vista della prossima stagione, con molte operazioni in entrata e in uscita che stanno caratterizzando questi primi giorni di mercato. L'ultima operazione riguarda i due ragazzi Idrissa Toure e Pietro Beruatto, i quali giocheranno la prossima stagione in previsto al Pisa.

"Continua il mercato della Juventus Under23 che, dopo aver ufficializzato i prestiti di Zanimacchia e Vrioni, prosegue le operazioni di rinnovamento della rosa in vista della prossima stagione.

Ufficializzati oggi i movimenti in uscita con il Pisa, che vedono protagonisti Idrissa Toure e Pietro Beruatto.

IDRISSA TOURE

Il centrocampista nato a Berlino si trasferisce in toscana a titolo definitivo dopo 70 presenze e 4 gol con la maglia bianconera. Arrivato a Torino nel 2019, il classe ’98 ha contribuito alla vittoria della storica Coppa Italia di Serie C, prima di passare in prestito al Vitesse nella scorsa stagione.

PIETRO BERUATTO

Trasferimento al Pisa con la formula del prestito invece per Pietro Beruatto. Il terzino classe ‘98, cresciuto nel settore giovanile bianconero (vincitore, tra l’altro, del Torneo di Viareggio nel 2016), lascia l’Under 23 dopo 58 presenze, 2 reti e una Coppa Italia di Serie C nel palmarès. Anche per lui nella scorsa stagione un’esperienza in prestito, con la maglia del Vicenza.

Ad entrambi vanno i nostri auguri per il futuro." (Juventus.com)

Movimenti continui dunque sul mercato per la formazione bianconera, che nella giornata di ieri ha comunicato anche la cessione di Nikolai Baden Frederiksen.

"È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del calciatore bianconero, Nikolai Baden Frederiksen alla squadra olandese del Vitesse.

Classe 2000, danese, l'attaccante ha disputato due stagioni con la Juventus, prima in Under 19 (27 presenze e 5 reti nel 2018/19), poi in Under 23 (12 presenze e 1 gol in Coppa Italia 2019/2020).

Da gennaio 2020 ha militato in prestito alla squadra di Eredivisie del Fortuna Sittard, per poi passare nel 2020/2021 al Wsg Swarovski, formazione tirolese.

Adesso per lui si riaprono le porte del campionato olandese: in bocca al lupo per la nuova avventura!" (Juventus.com)