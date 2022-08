Juventus Under23: ultime due amichevoli prima della ripresa

La squadra inizierà il campionato a settembre, e nell'attesa la aspettano altre due amichevoli per cercare di entrare al meglio in forma per la stagione

La Juventus esordirà questa sera in campionato tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, dove ospiterà il Sassuolo. I bianconeri cercheranno di partire al meglio, e vorranno evitare i passi falsi dello scorso anno, che hanno pregiudicato poi tutto il campionato. La JuventusUnder23 invece, che riprenderà le competizioni a settembre, ha in programma due nuove amichevoli per avvicinarsi al meglio al campionato: la prima si giocherà il 21 agosto contro la Reggiana alle 17.30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria; la seconda è fissata per il 28 agosto quando i bianconeri affronteranno la Fiorenzuola alle 17 presso lo Stadio Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda.

"Terzo appuntamento pre stagionale per la Juventus Under 23 di Mister Brambilla che questa mattina è scesa in campo, al Training Center di Vinovo, per affrontare il Chisola, squadra attualmente militante in Serie D, in un allenamento congiunto. Sono arrivati buoni segnali da parte di tutti i bianconeri scesi in campo e lo conferma anche il risultato: 3-0 con le reti di Pecorino, Poli e Sekulov tutte messe a segno nel corso del primo tempo. Segnali positivi che vorranno essere confermati anche nelle prossime due amichevoli in programma: domenica 21 agosto alle 17:30, allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria (a porte chiuse) con la Reggiana e la domenica successiva, il 28 agosto, alle 17:00 allo Stadio "Attilio Pavesi" di Fiorenzuola d'Arda con il Fiorenzuola.

Le parole di Brambilla

"È stata una settimana in cui abbiamo lavorato tanto e dove abbiamo avuto due partite. La prima con la Sanremese in cui abbiamo fatto bene, a mio giudizio, ma siamo stati poco precisi. Oggi, invece, abbiamo giocato un primo tempo di livello. In generale, chiaramente, i giocatori sono un po' affaticati per il grande carico di lavoro, ma da qui all'inizio del campionato avremo ancora tre settimane di lavoro e due partite con Reggiana e Fiorenzuola che per forza di cose ci porteranno ad alzare il nostro livello. Sono contento per l'atteggiamento e lo spirito che ci stanno mettendo questi ragazzi. Siamo sulla strada giusta". (Juventus.com)