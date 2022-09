Juventus Under19: I convocati per la Youth League

La Juventus scenderà in campo questa sera per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri giocheranno tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, e prima di loro anche la formazione Under19 giocherà la sua partita casalinga di Youth League contro il Benfica . Di seguito il comunicato apparso sul sito dei bianconeri, che hanno diramato la lista dei convocati di Mister Montero.

"Mercoledì 14 settembre alle ora 14:00 a Vinovoarriva il Benfica. La Juventus Under 19 giocherà la prima partita casalinga di Youth League contro i portoghesi, affrontati anche la scorsa stagione nella semifinale delle final four della competizione (successo lusitano ai calci di rigore dopo una partita ricca di emozioni). Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Montero per la sfida che potrete seguire in diretta su Juventus TV.