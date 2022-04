Juventus, asta in vista per Udogie: Cherubini prova ad anticipare tutti

La Juventus sta puntando con insistenza Destiny Udogie, terzino dell'Udinese al centro del calciomercato italiano.

LaJuventus sta già lavorando per il prossimo calciomercato estivo. In difesa, oltre all'acquisto di un nuovo centrale, la Vecchia Signora avrebbe in mente un rinforzo per la fascia sinistra. Infatti, Alex Sandro ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, motivo per cui, o il club bianconero cederà il brasiliano ad un anno dalla scadenza, quindi a prezzo ridotto, o in caso contrario l'ex Porto andrà via alla fine della prossima stagione a parametro zero. Considerando le due opzioni, in un caso o nell'altro, l'avventura del classe '91 con la Juventus è destinata a terminare molto presto, motivo per cui un innesto è indispensabile. Invece Luca Pellegrini, terzino di riserva, potrebbe rimanere per fare da vice anche nella prossima stagione.