Verso Juventus-Udinese: pronostici e precedenti a favore dei bianconeri

A poche ore dall'inizio del match tra Juventus e Udinese andiamo alla scoperta dei pronostici e dei precedenti: chi vincerà?

Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter, la Juventus si prepara ad affrontare l' Udinese . L'obiettivo sarà ovviamente tornare subito a vincere, così da lasciarsi alle spalle il match contro i nerazzurri. La squadra di Cioffi non sembra un avversario irresistibile, e anzi i per i bianconeri si prospetta una partita più che abbordabile. Attenzione però ai cali di concentrazione , che sono stati decisivi nel match d'andata, finito sul risultato di 2 a 2. In quell'occasione, infatti, i bianconeri erano partiti alla grande, chiudendo il primo tempo con due gol di vantaggio, salvo poi farsi recuperare nella seconda frazione di gioco. Questa volta la squadra di Massimiliano Allegri non si farà sorprendere: massima concentrazione.

Secondo i bookmakers la Juventus è decisamente la squadra favorita per la vittoria. I bianconeri sono infatti quotati 1,44, mentre la vittoria dell'Udinese è quotata addirittura 8,5. Più probabile il pareggio, quotato 4,5. Secondo gli esperti di scommesse, quindi, non ci dovrebbe essere partita, con i padroni di casa dati come probabili vincitori. E i precedenti? Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha fatto sapere che questo sarà il "96º confronto in Serie A tra Juventus e Udinese: avanti nel bilancio i piemontesi, 64 vittorie a 13, mentre 18 sono stati i pareggi. La Juventus è la squadra contro la quale l’Udinese ha perso più partite in Serie A - 64 sulle 95 disputate (il 67%) – e dalla quale ha subito più gol (200). La Juventus ha vinto nove delle ultime 12 partite contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P), trovando sempre il gol in questo parziale. I piemontesi, bloccati sul 2-2 nel match d’andata, non rimangono senza successi per due sfide contro i friulani nello stesso campionato dalla stagione 1989/90". (Juventus.com)