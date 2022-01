Juventus-Udinese: le probabili formazioni

La squadra bianconera scenderà questa sera in campo contro l'Udinese nella partita valevole per la terza giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A

La Juventus è uscita sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana disputata contro l'Inter, nella serata di mercoledì a San Siro. I bianconeri, senza molti giocatori a causa di problemi legati ad infortuni e squalifiche, sono scesi in campo con una squadra priva di molti titolari, e con molti giocatori appena rientrati a disposizione dopo gli infortuni. La squadra è andata in vantaggio per poi subire il pareggio su rigore, portando la partita fino al 120 minuto, quando ad un secondo dai rigori, Alex Sandro ha regalato nella propria area la palla della vittoria al Alexis Sanchez.

I bianconeri devono però voltare immediatamente pagina, e rivolgere sunto la testa alla partita in programma questa sera tra le mura dell'Allianz stadium contro l'Udinese. I bianconeri sfideranno i friulani nella terza partita del girone di ritorno, con un distacco dalla quarta in classifica, l'Atalanta, di 3 punti, con i bergamaschi che hanno però una patita in meno rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juvenus ritroverà alcune pedine per la partita di questa sera: tra i pali riprenderà il suo posto Szczesny, che ha finito tutta la procedura prevista dopo il vaccino. Oltre al portiere polacco torneranno in campo anche De Ligt e Cuadrado, che hanno scontato nella finale di Supercoppa la squalifica rimediata contro la Roma, rispettivamente per l'espulsione e per l'ammonizione ottenute nella partita vinta contro i giallorossi, e che affiancheranno Rugani e Pellegrini. A centrocampo insieme a Locatelli dovrebbero giocare Arthur e Bentancur, per far rifiatare McKennie e Rabiot dopo le fatiche di Supercoppa. In attacco la Morata e Dybala sono sicuri di un posto, con il terzo tassello del tridente che dovrebbe essere uno tra Bernardeschi e Kulusevski, con il giocatore svedese favorito.