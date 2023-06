Juventus, il ricordo del match con l’Udinese terminato 6-2

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il ricordo della partita del 2017 contro l'Udinese, incontro concluso per 6-2 a favore dei bianconeri. Ecco il comunicato: "Udinese-Juventus è una gara nella quale la tradizione parla a favore dei bianconeri di Torino. Tra gli incontri più memorabili c'è quello della nona giornata del girone d'andata del 2017-18. In una gara dove succede di tutto, la Signora vince 6-2. Un punteggio eclatante, ma esiste un precedente, nel 1952, nel quale la Juventus vinse addirittura segnando un gol in più: 7-2. IL GIORNO DI SAMI Nel primo quarto di gara, succede tantissimo. I padroni di casa vanno avanti con Perica. La Juve pareggia con un autogol di Samir e poi passa con un preciso colpo di testa di Khedira. Sami inaugura così quello che sarà il suo giorno, nel quale andrà ad apporre ancora la sua firma su altre due reti.