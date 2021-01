Juventus U19, continua alla grande il 2021: 2-0 alla Lazio

TORINO- Continua alla grande il 2021 della Juventus Under19, che contro la Lazio ottiene il terzo successo di fila, consolidando il secondo posto in campionato. Il racconto della partita condiviso dal club bianconero: “Accade tutto nel primo tempo: due reti, Lazio battuta e una brillante Juve Under 19 conclude come meglio non si potrebbe la settimana che la ha vista ripartire, insieme a tutto il campionato Primavera 1. I bianconeri, dunque, consolidano la seconda posizione in campionato e ora provano a mettere nel mirino la Roma capolista, che domani affronta in casa il Torino.

Come anticipato, è una bella Juve quella vista oggi, come d’altronde in tutta la settimana: una squadra brillante, che gioca con entusiasmo, ordinata nelle transizioni e con quel tocco di esperienza in più regalato da giocatori come Da Graca, unico juventino ad aver giocato finora in Under 19, Under 23 e, proprio pochi giorni fa, con la Prima Squadra in Coppa Italia. Che la Lazio, però, non sia a Vinovo a guardare la partita si vede fin dalle battute iniziali, con i biancocelesti, oggi in maglia verde, a tenere subito la pressione alta sulla retroguardia bianconera: nei primi 20 minuti sono tre gli squilli laziali dalle parti di Garofani, ma la porta della Juve resta inviolata.