Juventus, il resoconto sul Training Experience: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Un mese, tante iniziative, grandi numeri e un solo progetto. Parliamo di Juventus Training Experience, che dal 23 marzo al 15 aprile ha visto a Torino la partecipazione di più di 400 giocatori oltre a 300 tra genitori e accompagnatori. 15 gruppi stranieri provenienti da 11 differenti paesi (5 gruppi provenienti dall’America) hanno preso parte a più di 80 allenamenti con tecnici Juventus alcuni direttamente svolti presso l'Allianz Training Center di Vinovo ed oltre 60 amichevoli disputate con Academy Elite Juventus. I gruppi hanno visitato l’Allianz Stadium e lo Juventus Museum oltre a vivere sugli spalti alle partite contro Lazio e Fiorentina. Non solo: molti gruppi sono stati ospitati presso il J|hotel oltre ad aver avuto la possibilità di incontrare i giocatori della prima squadra in uno speciale e dedicato momento. Non sono mancati momenti extra in cui hanno potuto esplorare il centro città o visitare musei e luoghi storici come il Museo dell'automobile e la Reggia di Venaria. I due gruppi femminili partecipanti hanno anche avuto la grande possibilità di confrontarsi in campo con le pari età delle Juventus women mentre importante è stata anche l’amichevole tra il gruppo dell’Academy di Toronto con i ragazzi del settore giovanile di Juventus Under 16. E non è finita: nuovi gruppi stanno già arrivando a torino per vivere questa fantastica esperienza bianconera!".