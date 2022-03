Juve, al via le iscrizioni per lo Juventus Summer Camp!

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha dato il via alle iscrizioni per i Juventus Summer Camp 2022

Nel frattempo in casa Juve c'è già odore di estate : sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha annunciato il via alle iscrizioni per lo Juventus Summer Camp . Ecco il comunicato: "Si avvicina la Primavera ed è tempo di cominciare a pensare all’estate. E con l’estate tornano gli Juventus Summer Camp, che da quest’anno, dopo due anni di pandemia, saranno nuovamente residenziali, con la possibilità, dunque, di vivere una o due settimane 24 ore su 24 nel mondo Juve . Allenamenti, corsa, pallone, ma anche tanti sorrisi, divertimento, amicizia : ecco gli ingredienti di quella che può diventare per davvero un’estate indimenticabile.

Le iscrizioni sono aperte e si inizia il 19 giugno per proseguire fino ad agosto, per un’offerta totale di 25 settimane di Camp. Le locations: Torino, Sestriere, Chianciano Terme, Pinzolo, Ardingly (UK), con alcune specifiche interessanti: ad Ardingly si imparerà non solo il calcio, ma nello Juventus English Camp si studierà, appunto, anche l’inglese. Poi c’è nuovamente la possibilità di vivere un Summer Camp al femminile: è lo Juventus Girls Camp di Chianciano Terme. Infine, un’ulteriore opportunità: a Torino si svolgerà anche il Masterclass Camp, una sorta di ritiro estivo per i giovani giocatori, che soggiorneranno al J|Hotel, vivranno esperienze uniche come la training session a Vinovo alla presenza di una Legend bianconera, un indimenticabile Welcome all’Allianz Stadium e molto altro. Potete scoprire ogni dettaglio, date, info e prezzi sul sito degli Juventus Summer Camp. Cosa aspettate? Correte a prenotare l’estate bianconera più bella che c’è!". (juventus.com)