Juventus, le statistiche della gara con il Torino: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul derby. Ecco il comunicato: "La stracittadina numero 158 in Serie A tra Torino e Juventus è terminata 0-0. Per i bianconeri si è trattato del terzo clean sheet consecutivo, tra campionato e Coppa Italia. I NUMERI POST "DERBY DELLA MOLE" La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 18 sfide contro il Torino in campionato (13V, 5N): si tratta della striscia più lunga di match senza sconfitte per una squadra nel derby di Torino nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/39). Dopo avere trovato la rete per 15 trasferte di fila contro il Torino in Serie A, la Juventus non ha segnato contro i granata lontano da casa in campionato per la prima volta dal 7 novembre 1999 (0-0 anche in quell’occasione). La Juventus ha pareggiato tre degli ultimi sette derby contro il Torino in Serie A (4V), per i bianconeri tanti segni “X” quanti quelli registrati nelle precedenti 23 contro i granata in campionato (19V, 1P). La formazione bianconera ha concesso appena due conclusioni totali nel primo tempo in un derby contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 18 febbraio 2018 – due anche in quel caso –. Wojciech Szczesny, con l'ultimo clean sheet ottenuto proprio contro il Torino, ha mantenuto la porta inviolata 100 volte in Serie A, 78 con la maglia della Juventus e 22 con la maglia della Roma. A partire da febbraio 2023, solo Victor Osimhen (sei), Johan Vásquez (sei) e Nicolás González (sei) hanno colpito più legni di Dusan Vlahovic in Serie A (cinque). Weston McKennie ha tagliato il traguardo delle 100 gare in Serie A, 30 delle quali in questo campionato; solo nel 2020/21 (34) lo statunintense ne aveva disputate di più con i bianconeri in un singolo torneo".