Juventus Next Gen, vittoria contro il Pineto e playoff raggiunti

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "La Juventus Next Gen vive una grande domenica, batte il Pineto in trasferta e conquista i tre punti che significano, a metà aprile, qualificazione matematica ai playoff. Un risultato che, ancora una volta, premia gli sforzi e la qualità di questo progetto. LA PARTITA Il match si apre con entrambe le squadre che si contendono il possesso palla a centrocampo, cercando di trovare spazi utili per minacciare la porta avversaria. Il Pineto inizia a premere, al 10' si fa pericolosissimo con Pedro Felipe costretto al salvataggio sulla linea e, al 18' minuto, riesce a sbloccare il punteggio: una rapida azione da destra culmina con una precisa conclusione sotto la traversa di Villa. Tuttavia, la Juventus Next Gen risponde prontamente. Al 19' minuto, Nonge si lancia in una galoppata sulla fascia sinistra, servendo poi un assist millimetrico per Sekulov che, con freddezza, deposita la palla in rete, riportando il punteggio in parità. Il ritmo del gioco rimane serrato, con entrambe le squadre che cercano di creare opportunità per segnare. Al 26' minuto, sale in cattedra Daffara con una paratona su tiro di Gambale (si ripeterà in due tempi su Manu al 40'), i bianconeri rispondono con Nonge, che sfiora il palo alla mezz'ora. Dopo un primo tempo veloce e divertente, i ritmi del match si abbassano, complice anche un caldo quasi estivo: solo al 66' si vede un sussulto, con Manu che manca il vantaggio per il Pineto per una questione di centimetri. Gol sbagliato, gol subito, e la Juve va in Paradiso: al minuto 72 una rapida ripartenza bianconera porta Anghelè a siglare il gol del sorpasso. Il Pineto non si arrende e cerca disperatamente il pareggio, ma la difesa della Juventus Next Gen si dimostra solida e attenta, respingendo ogni tentativo avversario: al 90' Daffara dice di no da campione a Volpicelli, e in pieno recupero Guerra potrebbe fare tris, ma Tonti lo ferma al momento decisivo. Finisce così, con quella che forse, finora, è la vittoria più importante della stagione".