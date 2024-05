Juventus, le statistiche post-match della partita con la Roma

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul match con la Roma. Ecco il comunicato: "A partire dal suo primo gol in Serie A (2019/20), Bremer è il difensore che ha segnato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei: 13 (compresi gli ultimi sette di fila), almeno due più di qualsiasi altro pari ruolo nel periodo. Bremer ha segnato tutti i suoi ultimi sette gol in Serie A di testa; l'ultimo giocatore ad aver realizzato più reti consecutive con questo fondamentale nel massimo torneo è Giulio Migliaccio (nove) tra maggio 2009 e febbraio 2015. Prima di Bremer, l'ultimo difensore della Juventus ad avere realizzato un gol di testa contro la Roma in una sfida di Serie A era stato Giorgio Chiellini, nel dicembre 2011. Era dal periodo febbraio-marzo 2012 che la Juventus non pareggiava quattro match consecutivi di Serie A (con Antonio Conte in panchina in quel caso). Era dal periodo tra settembre 1998 e gennaio 1999 che la Juventus non infilava una serie di sette trasferte consecutive senza vittoria (4N, 3P) in un singolo campionato di Serie A: nove in quel caso (4N, 5P, con Marcello Lippi in panchina). 250ª presenza, in tutte le competizioni, con la Juventus per Wojciech Szczesny".