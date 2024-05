Barzagli: “Penso che la Juve cambierà tecnico. I giochi sembrano fatti…”

Dagli studi di DAZN, Andrea Barzagli ha risposto al quesito sul futuro della panchina della Juventus nella prossima stagione. Per l'ex bianconero, nonostante ancora un anno di contratto, difficilmente alla guida tecnica della squadra ci sarà ancora Massimiliano Allegri. L'unico appiglio, ha aggiunto Barzagli, potrebbe essere l'eventuale conquista della Coppa Italia contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Penso che la decisione sia già stata presa. Ho la sensazione che la Juve cambierà senza avere notizie concrete in mano. Chissà però che una Coppa Italia non possa far cambiare idea e far ripensare la dirigenza. La valutazione sembra esser già stata fatta".