Juventus, Miretti è una pepita d’oro: il dato conferma il momento positivo

Fabio Miretti è l'uomo copertina della Juventus. Il centrocampista è oramai sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori.

redazionejuvenews

La Juventusha avuto la meglio sullo Spezia nella quarta giornata della Serie A. Tra i più convincenti c'è stato ancora una volta Fabio Miretti, centrocampista della Vecchia Signora, che ha fornito l'assist per il raddoppio di Milik, coronando un'ottima prestazione. Anche i dati statistici stanno dando ragione al classe 2003: infatti, secondo quanto riportato da Opta, il talentino della Juventus è il primo calciatore del 2003 a servire un assist nel nostro campionato, un riconoscimento non da poco per un giocatore che fino a pochi mesi fa lottava nei campi di Serie C.

Massimiliano Allegri, inoltre, loda spesso Miretti, e anche ieri sera l'ex allenatore del Milan, ha incoronato il centrocampista: "È un giocatore che gioca bene a calcio, stasera ha fatto i primi venti minuti molto buoni poi è un po’ calato. Nel secondo tempo ha fatto ottime cose di qualità. Bene che ci siano partite ogni tre giorni. Ci sono i cambi, giocheranno meno alcuni e saranno freschi per giocare partite come quelle di sabato". Anche la Gazzetta dello Sport ha premiato il centrocampista della Juventus con un bel 7 in pagella: "Sempre più centrale nella Juve: sostanza, visione di gioco e raffinatezze. Holm è costretto al giallo per fermarlo, il top è la palla che confeziona per il 2-0".

Complimenti da parte di tutti per Miretti, anche da Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport: "La squadra di Gotti ha infatti giocato meglio della Juve, della quale mi è piaciuto solo il diciannovenne Fabio Miretti. Allegri ha fatto bene a dargli fiducia. Peccato che l’arrivo di Paredes e il rientro di Pogba gli toglieranno lo spazio di crescita che meriterebbe". Tante conferme per l'ex Juventus U23, che adesso deve fare il salto di qualità definitivo, per diventare a tutti gli effetti un protagonista della Vecchia Signora, e non solo, visto che sullo sfondo c'è anche la Nazionale.