Al termine del match dell’Allianz Stadium, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni:

ESULTANZA: “Non lo so cosa hanno combinato, ma vederli gioire tutti insieme così è la cosa più importante. È più bello vedere che chi fa gol chiama i compagni di squadra per condividere insieme il momento perchè tutto viene fuori dalle relazioni e dai rapporti. Poi chiaro che ci sono i ruoli e le posizioni”.

PARTITA E CLASSIFICA:”Quello che non dovevamo assolutamente sbagliare dopo i risultati di ieri, però poi c’è sempre il rischio di abbassare un po’ l’attenzione. Invece c’era da non sbagliare. Italiano poi ha ragione, io so cosa vuol dire scendere da un aereo e andare in una nuova trasferta. Noi dovevamo mantenere attenzione e un livello alto. È questo l’hanno fatto benissimo tutti anche con il gol, soltanto in alcuni momenti ci siamo un po’ abbassati”.

PRESSIONI: “Ci sono responsabilità e pressioni a livello altissimo ma la cosa sta migliorando di volta in volta perché abbiamo una squadra che fa buon calcio, che si vuole bene e che è disponibile a dividersi i vari momenti della partita, questo per un allenatore è la cosa fondamentale. Poi c’è l’avversario ma siamo sulla strada buona per cui gli faccio i complimenti”.