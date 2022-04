Dalla Spagna: la Juventus punta Soler per il centrocampo

La Juventus, per il casting centrocampista, avrebbe messo gli occhi su Carlo Soler, mezzala in scadenza con il Valencia.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

La Juventus lavora per acquistare il centrocampista tanto voluto dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha in mente diversi nomi, da Pogba a Gravenberch, passando per De Paul, ma nelle ultime ore, da quanto riportato in Spagna, su Golsmedia, i bianconeri avrebbero puntato Carlos Soler, interno di centrocampo del Valencia. La Vecchia Signora è molto attiva sulle possibili opportunità da sfruttare nel corso del calciomercato, e lo spagnolo potrebbe diventare un'occasione da non perdere nella prossima estate, visto che il classe '97 ha il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno 2023, motivo per cui il prezzo di un'eventuale trattativa sarebbe sicuramente più conveniente.

Soler, che nella stagione attuale ha disputato 28 presenze, con 10 reti e 5 assist, è un punto fermo del Valencia, dato che lo spagnolo è cresciuto nell'Els Che, facendo tutta la trafila, dalle giovanili fino alla prima squadra, avvicinandosi ad oggi anche alla fascia da capitano. La questione del contratto però incombe e nonostante tutti i proclami rassicuranti, il nuovo accordo attualmente non è stato siglato. Tante squadre si stanno muovendo per sondare il terreno, non soltanto la Juventus, ma anche il Liverpool, che ha bisogno di rinnovare il centrocampo per la prossima stagione.

Come detto in precedenza, visto lo stallo per il prolungamento, il prezzo potrebbe calare drasticamente, con un range massimo di 30 milioni, cifra molto appetibile per i club interessati, in relazione al valore del giocatore. Lo stipendio che avrebbe offerto il Valencia a Soler dovrebbe superare i 3 milioni annui, ma l'avvento dei top club potrebbe far schizzare le richieste del classe '95. Infatti Soler, a 25 anni, potrebbe decidere di fare il salto definitivo della carriera, dopo sei stagioni nel club bianconero. La Juventus, dal canto suo, guarda interessata, tenendo aperte tutte le soluzioni possibili per acquistare il tanto bramato centrocampista di qualità.