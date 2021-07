Juventus – Terzo incontro per Locatelli: affare ancora in stand-by

Terzo incontro tra la dirigenza del Sassuolo e quella della Juventus. Ancora nessun accordo per Manuel Locatelli.

redazionejuvenews

"Domani ci sentiremo telefonicamente con la Juventus. Non è detto che ci incontreremo domani, ma lo faremo sicuramente nei prossimi giorni. Il tempo stringe. È vero che il mercato è ancora lungo, ma bisogna programmare bene. Dobbiamo cercare di fare in fretta per capire quali possono essere le varie soluzioni", queste le parole di ieri dell'ad del SassuoloCarnevali. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l'incontro tra Carnevali e Cherubini c'è stato, ma l'esito non è quello sperato dai tifosi della Juventus. Sembra infatti che la trattativa sia ancora in fase di stallo: i due club non riescono a trovare un accordo sulle cifre.

Il centrocampista italiano, però, vuole la Juventus, non ci sono dubbi. A confermarlo lo stesso Carnevali: "Lui vorrebbe andare alla Juve. Nel momento in cui potrà avvicinarsi un altro club importante dovrà fare le sue riflessioni valutando anche le altre possibilità. Perché il desiderio andare alla Juve ma non è semplice trovare una soluzione che possa andare bene a tutti". Ed evidentemente, non deve essere affatto semplice. I neroverdi chiedono circa 40 milioni, cifra già offerta dall'Arsenal, mentre la Juventus ne offre 30 circa. A fare la differenza è la volontà del giocatore, che fino ad ora non ha ascoltato altre proposte. Fino ad ora.

Se la dirigenza bianconera non si deciderà a chiudere velocemente il colpo, il classe 1998 potrebbe, giustamente, cominciare a guardarsi intorno. Il problema è che in un periodo di crisi economica come questa, spendere cifre così alte non è affatto semplice. Per questo motivo i bianconeri sperano di riuscire a vendere qualche esubero, utile a portare liquidità nelle casse del club. I due indiziati principali sembrano essere Ramsey e Demiral, ma al momento non si vedono all'orizzonte offerte ufficiali, soltanto vaghi interessamenti. Per ora quindi nessun passo in avanti nella trattativa tra la Juventus e il Sassuolo, si attendono novità.