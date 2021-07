Carnevali: “Locatelli vuole la Juve ma bisogna fare in fretta”

Il dirigente ha parlato

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato della situazione con la Juventus per il trasferimento di Locatelli in bianconero: "È una fortuna avere determinate richieste perchè se i problemi fossero questi ben vengano, vuol dire che abbiamo dei giocatori importanti con società che te li richiedono. La nostra politica non cambia dobbiamo sempre continuare su quello che è la nostra filosofia per cui cercare di costruire una squadra che possa ottenere dei risultati buoni e avere un occhio importante per quello che riguarda il bilancio. Vogliamo continuare ad essere una società sana con i conti in ordine perchè nel mondo del calcio non è facile. Riuscire a fare quadrare il bilancio di una società di calcio è come vincere uno Scudetto. Penso che questi siano i nostri obiettivi e dobbiamo andare avanti lavorando in questo modo. Come diciamo sempre ci devono essere le condizioni giuste perchè il Sassuolo è una società ambiziosa che vuole sempre migliorarsi. Se c'è una richiesta di una società importante per un giocatore e se ci sono le condizioni giuste l'affare si fa altrimenti si migliora da noi".