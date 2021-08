Locatelli non convocato per la partita contro la Lazio. La Juventus attende

Ieri il Sassuolo ha giocato un'amichevole contro la Lazio, Locatelli non convocato. La Juve attende con ansia il centrocampista italiano.

redazionejuvenews

Ieri sera il Sassuolo ha giocato l'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Pareggio 1 a 1 senza infamia e senza lode per la squadra di Alessio Dionisi, che prima va sotto nel risultato e poi pareggia grazie ad un gol di Traore. A far clamore, però, è l'assenza dai convocati di Manuel Locatelli, chiaro segnale di come la trattativa con la Juventus sia ormai giunta alle sue fasi finali. Il centrocampista neroverde ha giurato amore ai bianconeri e aspetta soltanto che i due club raggiungano l'intesa.

La trattativa è in fase di stallo da più di un mese ormai, con una distanza tra domanda e offerta di circa 10 milioni di euro. Nell'ultima settimana però, dopo aver venduto Demiral all'Atalanta, la Juventus ha alzato ancora l'offerta, avvicinandosi di molto alla cifra richiesta dal Sassuolo. I 35 milioni di euro offerti durante l'ultimo incontro potrebbero bastare per il cartellino del talento Azzurro, ma manca ancora l'intesa sulla formula. La Juventus ha proposto un prestito con obbligo di riscatto automatico in caso di qualificazione in Champions League, mentre il Sassuolo preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto senza ulteriori condizioni. La distanza tra le due parti è ormai minima, è solo questione di tempo.

Nel mentre diventa sempre più evidente quanto Manuel Locatelli serva alla squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante la vittoria di ieri sera contro l'Atalanta, il centrocampo si è dimostrato ancora una volta il reparto peggiore della rosa.Ramsey schierato come play davanti alla difesa ha di nuovo deluso le aspettative, impacciato e decisamente fuori ruolo. Locatelli non è propriamente un mediano in un centrocampo a tre, ma più una mezzala box-to-box, ma la sua grande qualità tecnica aiuterebbe sicuramente la fase d'impostazione bianconera. Da capire quindi quale modulo e quali giocatori avrà in mente di utilizzare Allegri.