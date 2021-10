Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri in campo contro il Sassuolo per continuare la rincorsa ai primi posti

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il Sassuolo, in programma all'allianz Stadium di Torino e valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha terminato la serie di quattro vittorie consecutive in campionato dopo il pareggio contro l'Inter di domenica sera, acciuffato alla fine del match grazie ad un rigore trasformato da Paulo Dybala, alla sua prima partita dopo l'infortunio che lo aveva fermato in occasione della partita vinta contro la Sampdoria.

"Bisogna andare in campo e fare una partita giusta, sul piano tecnico e fisico, sapendo dell'importanza. Dobbiamo essere consapevoli che in questi dieci giorni ci giochiamo molto". Con queste parole Allegri ha arringato ieri la squadra in conferenza stampa, battendo anche sul numero di gol messi a segno dalla squadra bianconera, che il suo allenatore vorrebbe inziasse a vincere con due gol di scarto, cosa non accaduta frequentemente in questa stagione.

Per la partita di questa sera il tecnico bianconero farà alcuni cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato domenica contro l'Inter. In porta al posto di Szczesny ci sarà Perin, con la difesa a quattro che vedrà schierati in linea Danilo, Bonucci, De Ligt e De Sciglio, che ha vinto il ballottaggio contro il brasiliano Alex Sandro. A centrocampo linea a quattro con McKennie e Chiesa sulle fasce, mentre il centro sarà occupato da Locatelli e Rabiot, con che partirà in campo per la sfida contro la sua ex squadra. In avanti spazio alla coppia formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala, con il numero 10 che vuole continuare a guidare la Vecchia Signora nella sua rimonta alle prime posizioni della classifica.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Traorè, Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Defrel