Juventus-Sassuolo: prima volta in Coppa Italia

I bianconeri scenderanno questa sera in campo contro il Sassuolo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Sassuolo nella partita valevole per i quarti di finale della CoppaItalia. I bianconeri, detentori in carica del trofeo, ospiteranno la squadra neroverde per continuare il loro cammino nella Coppa e per raggiungere la semifinale, che verrà disputata contro la vincente della partita tra Atalanta e Fiorentina, in una doppia sfida che vedrà andata e ritorno. Le due squadre si incontreranno per la prima volta in Coppa Italia questa sera, visto che nella competizione mai si erano incrociate le due squadre.