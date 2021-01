Juventus-Sassuolo 3-1 – La rincorsa al Milan continua

TORINO – Si è conclusa la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri hanno vinto per 3-1, grazie alle reti di Danilo, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo, conquistando altri tre punti fondamentali nel loro campionato.

Nel primo tempo, le due squadre hanno combattuto molto in mezzo al campo, con molti falli da entrambe le parti e diversi cartellini. Il primo giallo se lo prende Bonucci, per un fallo su Caputo dopo neanche 15 minuti di partita, mentre gli altri sono per Ferrari e Bentancur; alla fine della prima frazione di gioco, poi, anche un cartellino rosso, rimediato da Obiang per un fallaccio su Chiesa. Altri due infortuni, poi, hanno compromesso i primi 45 minuti dei bianconeri, costretti a togliere McKennie e Dybala, rispettivamente per Ramsey e Kulusevski. Per il resto, l’attacco del Sassuolo non ha quasi mai messo in difficoltà le retroguardia della Juve, che invece ha creato alcune occasioni interessanti. I bianconeri sono andati vicini al gol tre volte, ma non sono riusciti a concretizzare. La ripresa inizia con la superiorità numerica per la Vecchia Signora, con Rabiot che sostituisce l’ammonito Bentancur. Passano solamente 5 minuti per il gol del vantaggio bianconero, grazie ad un siluro lanciato nell’angolino basso da Danilo. Dopo l’1-0, però, sono iniziati momenti di sofferenza per la squadra di Andrea Pirlo, che al 58′ pareggiano con Gregoire Defrel. Nonostante la superiorità numerica, i bianconeri sono sembrati in difficoltà, rischiando in un paio di occasioni di essere rimontati completamente dal Sassuolo. Alla fine, però, la qualità della Juve e la superiorità numerica fanno la differenza e all’82’ Aaron Ramsey trova la rete del 2-1 su assist di Frabotta, dopo una bellissima azione innescata da Rabiot. Passano 10 minuti e, un attimo prima del fischio finale, anche Cristiano Ronaldo, in ombra per tutto il match, riesce a segnare: corsa incredibile e destro chirurgico ad incrociare.

La gara finisce 3-1 per la Juventus, che, nonostante un po’ di disattenzione e qualche rischio di troppo nella ripresa, riesce a portare a casa i 3 punti. Adesso rimane salda al quarto posto, con un solo punto di svantaggio sulla Roma terza e con 4 punti in meno rispetto all’Inter. Tuttavia, la Vecchia Signora deve ancora recuperare la sfida con il Napoli, che potrebbe portarla a pochissima distanza dalla vetta. La rincorsa al Milan continua. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<