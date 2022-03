I TOP e FLOP di Juve-Salernitana: Vlahovic illumina, Pellegrini ok ma…

Dal formidabile tandem offensivo Vlahovic-Dybala fino al cartellino giallo di Pellegrini: i top e flopo di Juve-Salernitana

redazionejuvenews

Grazie alla vittoria contro la Salernitana la Juventus scaccia almeno in parte i problemi post-Villareal e arriva alla pausa nazionali con una ritrovata calma. I bianconeri dopo la brutta sconfitta in Champions League voltano subito pagina, mettendo in scena una partita priva di sbavature e imprecisioni. La squadra di Nicola, ultima in classifica, non sarà un avversario di livello ma tre punti sono pur sempre tre punti. Ora la squadra di Massimiliano Allegri si trova al quarto posto, con ben otto punti di vantaggio sull'Atalanta quinta e ad un solo punto di distanza dall'Inter terza (entrambe le formazioni nerazzurre devono recuperare una partita). Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra le fila bianconere i due TOP sono stati senza ombra di dubbio Paulo Dybala e Dusan Vlahovic. I due attaccanti con i loro gol nel primo tempo hanno deciso la partita. La Gazzetta dello Sport li ha premiati con un bel 7 in pagella. "Torna titolare e prende subito applausi con l’ottavo gol impreziosito dal dribbling. Poi si esibisce in piroette e contrasti rudi. Esce dopo un’ora fra gli applausi di tutto lo stadio", la motivazione per l'argentino. "Segnò due gol alla Salernitana in dicembre, quando era viola. Ne timbra uno nel primo tempo, ma diventa assistman per Dybala. Lotta anche dopo", quella per il serbo. Nota di riguardo per Danilo, più che convincente anche come centrocampista. Ottimo anche il solito Cuadrado e De Sciglio, autore di un assist.

Difficile invece trovare un vero e proprio FLOP. Il peggiore potrebbe essere stato Pellegrini, che non riesce ad andare oltre la sufficienza. La Rosea commenta la sua prestazione dicendo: "A sinistra prima si guarda con Zortea, poi ha due occasioni in area. Ammonito per simulazione: fa arrabbiare la Juve, sarà squalificato". Di ritorno dalla pausa nazionali ci sarà il Derby d'Italia contro l'Inter...