Juventus – Ronaldo ha già lasciato la Continassa, addio sempre più vicino

Ronaldo ha lasciato la Continassa e non si allenerà con la Juventus. Il suo addio è sempre più vicino. Come giocheranno ora i bianconeri?

redazionejuvenews

Cristiano Ronaldo è pronto a salutare la Juventus, destinazione Manchester City. Come riportato da Gianluca di Marzio, CR7 ha già lasciato la Continassa e oggi non si allenerà con i compagni bianconeri. L'addio è sempre più vicino. In casa Juventus ora inizia una nuova fase, in cui dovranno trovare il modo di sopperire all'assenza del fuoriclasse portoghese. In rosa i talenti pronto a sostituirlo non mancano, ma il vuoto lasciato da CR7 non sarà facile da colmare. Il campionato è già iniziato e a pochi giorni dalla fine del mercato, il tempo stringe.

Aspettando possibili rinforzi in attacco, la Juventus domani contro l'Empoli dovrà contare sui giocatori già presenti in rosa. L'ipotesi più probabile è che Cristiano sia sostituito da uno tra Morata e Kulusevski. Max aveva in mente di utilizzare il portoghese come ala sinistra d'attacco, con Dybala false nueve e Chiesa sulla destra. Partendo dal presupposto che l'argentino e l'italiano saranno titolari, l'attacco bianconero ha ora uno slot vuoto. Morata potrebbe agire da punta centrale di riferimento, con Chiesa e Dybala al suo fianco, altrimenti Kulusevski potrebbe finalmente giocare titolare sulla sinistra.

La terza opzione è vedere in campo una rosa a trazione anteriore, con tutti e quattro gli attaccanti in campo. Morata punta centrale, Chiesa e Kulusevski sugli esterni e Dybala trequartista. Sicuramente la Joya sarà al centro del progetto, ora più che mai. Il talento del fantasista argentino sarà centrale nella nuova Juventus post Cristiano Ronaldo. L'argentino è chiamato al definitivo salto di qualità, anche dal punto caratteriale. Nel caso di un attacco "a quattro", andrebbe a cambiare anche il centrocampo, con Locatelli e Bentancur a protezione della difesa. Nonostante l'addio di un fenomeno come CR7 non sia una notizia positiva, ora la Juventus avrà a disposizione molte più soluzioni. Una stella ha lasciato Torino e molte altre sono pronte a brillare.