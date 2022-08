Juventus-Roma, come stanno le squadre e cosa dicono le quote

Dopo la delusione dello 0-0 di Marassi contro la Sampdoria , la Juventus vuole ripartire e tenere il passo delle altre big del campionato. Domani all'Allianz Stadium arriverà la Roma di José Mourinho , reduce da due vittorie per 1-0 contro Salernitana e Cremonese. La partita contro i giallorossi sarà l'occasione per irrobustire la classifica e ridare morale dopo la prestazione negativa di Genova. Le due squadre arrivano alla sfida senza aver ancora subito reti in campionato. I bianconeri hanno segnato tre reti , tutte contro il Sassuolo alla prima giornata; la Roma ne ha segnati appunto solo due . Da una parte la Juventus dovrà aumentare il volume delle occasioni creat e rispetto alla partita con la Sampdoria, dall'altra i giocatori di Mourinho hanno creato molto ma concretizzato poco (i due gol sono arrivati con 47 tiri , di cui 17 in porta ).

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con diversi infortunati. Tra i bianconeri mancheranno il lungodegente Chiesa , Pogba , che sta continuando la terapia conservativa, e Di Maria , alle prese con un problema all'adduttore. La Roma invece dovrà fare a meno di Wijnaldum , che ne avrà per 3-4 mesi, e Zaniolo , che si è fatto male nella partita contro la Cremonese. Sia Allegri che Mourinho quindi dovranno trovare le soluzioni per tamponare le assenze , disegnando un nuovo assetto di squadra.

L'ultima sfida, giocata all'Olimpico con i giallorossi rievoca dolci ricordi. I bianconeri, sotto per 3-1, rimontarono nei minuti finali fino al 4-3 che diede linfa alla rimonta in classifica che ha portato poi la squadra ad arrivare in Champions League. Le ultime due allo Stadium invece sono state due vittorie juventine, un 2-0 e un 1-0. Ma cosa dicono i bookmakers sulla partita di domani? Secondo le quote la Juventus è favorita, con il segno 1 tra 2.30 e 2.38. La vittoria della Roma invece è quotata tra 3.05 e 3.25, mentre il pareggio tra 3.10 e 3.30. L'andamento delle due squadre inoltre suggerisce un Under 2.5, quotato tra 1.83 e 2.00.