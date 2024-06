Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati del settore giovanile.

Ecco il comunicato: "Sono state due le gare andate in scena nella giornata di oggi, domenica 16 giugno 2024, che hanno visto coinvolte la nostra Primavera femminile, in amichevole, e una delle nostre due squadre Under 15 femminili, nello specifico quella allenata da Luca Vood. Quest'ultima, superando nella doppia sfida di andata e ritorno l'Uesse Sarnico si è qualificata per la Final Four Scudetto del campionato di categoria, proprio come le due squadre Under 17 bianconere, femminile e maschile. Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE In aggiornamento. UNDER 15 FEMMINILE Cinque gol nel match di andata e quattro in quello di ritorno permettono all'Under 15 femminile di Luca Vood di superare agevolmente l'Uesse Sarnico e di accedere alla Final Four Scudetto. Dopo il rotondo 0-5 in Lombardia, le bianconere si impongono 4-0 anche tra le mura amiche grazie di Grigolo, Abbondanza – entrambe a segno nel match di andata –, Campi e Pozzo. Con questo doppio successo le nostre ragazze si qualificano alla fase finale del campionato di categoria che si disputerà nelle Marche da martedì 25 a giovedì 27 giugno. Complimenti, ragazze!".