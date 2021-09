Juventus, ora spazio ai rinnovi: priorità massima a Paulo Dybala

Dopo l'addio di Ronaldo, per la Juventus è arrivato il momento di guardare al futuro. Prossimo obiettivo: rinnovo di contratto di Dybala.

redazionejuvenews

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus ora deve cominciare a guardare al futuro. Oltre che a pensare ad un possibile nuovo attaccante, la dirigenza bianconera è a lavoro per rinnovare il contratto dei giocatori presenti in rosa, e in particolare di Paulo Dybala. Il fantasista argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e ha espresso la volontà di voler rinnovare con il club di Torino. L'obiettivo ora è trovare un accordo tra le cifre chieste dalla Joya e le possibilità economiche della squadra. La dirigenza della Juventus e Jorge Antun, agente del giocatore, si sono già incontrate tre volte nelle scorse settimane: la prima per sondare il terreno, la seconda per discutere della proposta del club e l'ultima per parlare della controproposta del giocatore.

La Juventus offre un contratto da 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus per quattro anni, a cui l'entourage del giocatore vorrebbe aggiungere un quinto in cui i 10 milioni siano garantiti. Le due parti trattano ma la distanza non sembra così grande da non poter essere colmata. Entrambe le parti sono sicure di voler questo rinnovo, soprattutto ora che il CR7 ha lasciato Torino, l'unico problema riguarda le cifre.

Perchè se la partenza di Ronaldo è sicuramente un brutto colpo per la Juventus, per Dybala la situazione è completamente diversa. Massimiliano Allegri aveva promesso all'argentino un ruolo di primo piano nella sua nuova Juventus, ma l'ombra di Cristiano era sicuramente molto grande. Ora Dybala è il giocatore attorno a cui dovrà girare la manovra bianconera, il fulcro di tutto il gioco. La Joya dovrà prendere la squadra per mano e dimostrare il definitivo salto di qualità, leader tecnico indiscusso all'interno della rosa. Il rinnovo diventa quindi fondamentale per blindare la nuova stella della squadra. La Juventus riparte da Dybala, ora la palla passa all'argentino.