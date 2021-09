Juve, Vlahovic preferito a Icardi per l’anno prossimo

L'attaccante viola resta sempre nel mirino

Ieri si è concluso il mercato estivo e non nel modo in cui tutti i tifosi juventini si auguravano, ovvero con i colpi last minute che avrebbero rinforzato ulteriormente la rosa a disposizione di mister Allegri. Le piste che portavano al ritorno di Miralem Pjanic e all'approdo sotto la Mole di Mauro Icardi infatti, si sono congelate ora dopo ora, fino ad arrivare al definitivo dietrofront da parte della Vecchia Signora.