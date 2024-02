Juventus, il riassunto del giorno: parlano Lippi e Gama

Dalle parole di Lippi sui bianconeri alle dichiarazioni di Gama sulle Women: tutte le notizie sulla Juventus.

Lorenzo Focolari Redattore 27 febbraio - 19:40

Per la Juventus sono giorni di riposo, in vista della prossima sfida con il Napoli. L'ex Lippiha detto la sua sui bianconeri:"Che soddisfazione è stata vincere il Mondiale? Provi ad immaginare un gruppo di giocatori e persone compreso Luciano Moggi che in 8 anni vinciamo 5 scudetti facciamo 3 finali di Champions League e ne vinciamo una, vinciamo anche la Coppa Intercontinentale e poi da questo gruppo tiriamo fuori quei 7-8 giocatori che insieme ad altri poi ci portano a vincere il Campionato del Mondo".

Anche Sara Gamaha parlato delle Women: "Ho visto le immagini della guardalinee che si è fatta male, ho sperato che guarisse presto. Poi mi hanno detto che è montata una forte discussione perché i commenti sono stati di cattivo gusto. C’è una persona prima che una guardalinee che si è fatta male. Se io vedo una persona piena di sangue in faccia mi viene da cercare di sostenerla. Poi che sia una donna e ci ritroviamo con certi commenti non è una novità, ci dobbiamo porre la domanda del cosa stiamo facendo per cambiare culturalmente le persone. C’è un problema al di là del calcio. Juve? Cominciamo da queste partite che abbiamo adesso.

Ci prepariamo e ci rituffiamo sui nostri impegni. C’è molto sul tavolo, bisogna stare sul pezzo fino alla fine. Capitano? Si sente, ma a me è sempre venuto naturale avere un certo atteggiamento. A volte la verità è che ci sono varie interpretazioni su cosa può fare una capitana. Come tutte le cose non c’è mai una via giusta. Certe cose, tenendo la gente sul pezzo… Serve anche del timore di quando le cose non vanno bene".

