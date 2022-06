Juventus, il report dei bianconeri in Nazionale: oggi in campo Ramsey

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento sui risultati dei calciatori bianconeri impegnati in Nazionale.

redazionejuvenews

Procedono senza sosta le gare delle Nazionali. Sono diversi, infatti, i calciatori della Juventusimpegnati negli incontri con le rispettive squadre. Nella giornata di ieri, gli unici due bianconeri dell'Italia, Bonucci e Locatelli, non sono scesi in campo nel pareggio contro la Germania. Proprio in questi minuti, invece, Aaron Ramseyè in campo da titolare nello spareggio playoff contro l'Ucraina per decretare l'ultimo posto europeo per il torneo iridato.

Ecco il comunicato del sito della Vecchia Signora: "Finisce 1-1 l'esordio in Nations League degli Azzurri contro la Germania. A Bologna succede tutto in tre minuti: Italia in vantaggio con Pellegrini, ma raggiunta immediatamente dal gol di Kimmich. Un punto per parte che permette alla Nazionale guidata dal C.T. Mancini e a quella tedesca di posizionarsi davanti all'Inghilterra, sconfitta di misura (1-0) qualche ora prima dall'Ungheria. A differenza del match contro l'Argentina, nessun bianconero è sceso in campo durante questo match. Prossimo appuntamento: il 7 giugno alle 20:45 a Cesena contro la Nazionale magiara.

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA Questa sera torna in campo, invece, la Spagna di Morata contro la Repubblica Ceca per la seconda giornata di Nations League dopo il pareggio per 1-1 (in gol per gli iberici proprio Alvaro). Appuntamento a Praga, per le 20:45".