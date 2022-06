Juve, Szczesny non vede l’ora di giocare con Pogba. Poi su Ramsey…

Dal ritiro con la nazionale polacca il portiere della Juve Szczesny ha parlato di Paul Pogba e Aaron Ramsey

Ufficialmente il mercato non inizierà prima del 1 luglio, ma la Juve da tempo si è mossa alla ricerca dei primi rinforzi. Mentre continuano le voci i contatti con Di Maria, si avvicina anche Paul Pogba . Tanta classe e forza fisica, il centrocampista francese sarebbe il giocatore perfetto per fare il salto di qualità alla mediana bianconera. Lo United ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto e i tifosi bianconeri lo aspettano a braccia aperte. Ma non sono i soli.

Dal ritiro con la nazionale polacca Szczesny ha infatti detto: "Sarei felice di rivedere Pogba con la maglia della Juventus. Nella sua precedente esperienza in bianconero ha fatto benissimo, sarebbe un'ottima aggiunta alla rosa. Forse negli ultimi due anni non ha avuto costanza anche a causa degli infortuni che non lo hanno aiutato ma quando è in forma è uno dei migliori al mondo". Poi Su Ramsey ha aggiunto: "Aaron quando è in forma è un ottimo giocatore. Prenderei anche lui per farlo giocare in coppia con Pogba. Gli infortuni sono stato un grosso problema per Ramsey negli ultimi anni, ma la decisione spetta a lui e al club. Se riuscirà a rimettersi in forma sarà una grande aggiunta per la nostra squadra o per qualsiasi club in Europa perché è un giocatore brillante".