Juventus, il report sui risultati del settore giovanili bianconeri

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle giovanili. Ecco il comunicato: "È stato un fine settimana ricco di appuntamenti per le nostre squadre del Settore Giovanile quello del 13-14 gennaio 2024. Andiamo a riepilogarli tutti! UNDER 19 FEMMINILE Nulla da fare per le ragazze di Mister Scarpa: a Vinovo passa il Parma per 2-3, le reti bianconere portano la firma di Berveglieri e Di Bello. «Sapevamo che il Parma sarebbe stato un avversario complicato, una squadra aggressiva. Non abbiamo fatto male, soprattutto nel primo tempo, abbiamo concretizzato poco le occasioni. Nella ripresa abbiamo preso subito gol e questo ci ha impedito di giocare come volevamo, soprattutto sugli esterni. Non dobbiamo buttarci giù e dobbiamo fare meno errori tecnici, che ci condizionano: è il rischio che si corre quando si è molto propositivi», il commento del tecnico.

UNDER 17 MASCHILE Cinquina della squadra di Mister Rivalta sui pari età della Cremonese e prima gara ufficiale del nuovo anno che inizia con il sorriso, esattamente come si era concluso il 2023 (6 reti segnate in quel caso, al Bologna). A Vinovo i bianconeri si impongono 5-2 sui lombardi portando a casa altri tre preziosi punti per mantenere salda la prima posizione in classifica. Di Bellino, Giardino, Samb e Sosna, quest'ultimo autore di una doppietta, i gol della Juventus. UNDER 15 FEMMINILE Fine settimana formativo per l'Under 15 femminile di Mister Vood che, sabato 13 gennaio, ha affrontato in amichevole a Garino – una frazione di Vinovo, in provincia di Torino – le irlandesi del Peaumont United. Il match è terminato 4-1 in favore delle bianconere, a segno con Bosco, Grigolo, Alice e Bavosio.

UNDER 15 MASCHILE Dopo il pareggio per 1-1 a Vinovo contro la Sampdoria nel match datato 6 gennaio 2024 e valido per la 13ª giornata di campionato, l'Under 15 di Mister Benesperi da venerdì 12 a venerdì 19 gennaio sarà impegnata nella "Mahd Football International Cup". Si tratta di una manifestazione sportiva internazionale in scena a Gedda, in Arabia Saudita. I bianconeri - tra le teste di serie del torneo - sono stati inseriti nel Gruppo A con i sauditi del MAHD Sport's Academy, gli olandesi del Twente e i giapponesi del Kashiwa Reysol. L'esordio della nostra Under 15 è avvenuto nella giornata di sabato 13 ed è stato estremamente positivo: è arrivata, infatti, una vittoria per 6-1 contro i pari età del Mahd Sport's Academy con le reti di Marchisio, Acrocetti, Bruno, Paonessa e Guarneri, quest'ultimo autore di una doppietta. Domenica 14, invece, la squadra di Marcello Benesperi ha affrontato il Twente".

