Juventus, il report dell’allenamento in vista del Friburgo

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato il report dell'allenamento odierno, diretto da Massimiliano Allegri, in vista della prossima gara di Europa League contro il Friburgo. Per il prossimo match possibile spazio dal primo minuto per Bonucci e Chiesa, subentrati nell'ultima partita con la Roma, mentre partirà sempre dalla panchina Paul Pogba, che deve ritrovare la piena forma in vista del finale di stagione die bianconeri.