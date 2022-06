Juventus, Ramsey ai saluti: trovato l’accordo per la buonuscita

L'avventura tra Aaron Ramsey e la Juventus è oramai ai titoli di coda. Il club bianconero starebbe trattando la risoluzione del contratto.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

La Juventusè molto attiva sul fronte acquisti, considerando che Pogba e Di Maria sono ufficiosamente calciatori della Vecchia Signora, mentre Kostic e Cambiaso sono sempre più vicini a vestire la casacca bianconera. Madama, però, è molto attenta anche alle uscite, visto dalla cessioni potrebbe arrivare un bel gruzzoletto da utilizzare per qualche altro innesto, magari in difesa. Tra gli esuberi c'è senza dubbio Aaron Ramsey, centrocampista che la Juventus ha acquistato a parametro zero nel 2019, garantendo al gallese un lauto ingaggio per quattro stagioni a sette milioni di euro l'anno, investimento poi rivelatosi sbagliato e controproducente, al netto delle prestazioni dell'ex Arsenal.

Il club bianconero, infatti, sta cercando di cedere il classe '90 da oramai un anno, senza trovare acquirenti disposti ad accollarsi lo stipendio di Ramsey. Inoltre, il gallese, rifiuta sistematicamente quasi tutte le proposte che vengono recapitate al suo entourage, come accaduto con il Fatih Karagumruk, squadra turca allenata da Andrea Pirlo, che era interessata al suo acquisto, come testimoniato in un'intervista al Sun dal presidente Suleyman Hurman: "Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi". La Juventus, nel calciomercato di gennaio, ha cercato di ovviare a questa situazione, cedendolo in prestito ai Rangers, ma gli scozzesi, dopo sei mesi non buoni, non hanno esercitato l'opzione per il riscatto.

Adesso, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Madama e il centrocampista gallese avrebbero trovato l'accordo per la separazione definitiva. La Juventus, quindi, dovrebbe versare nelle casse dell'ex Arsenal ben 4 milioni, per decretare la fine di questo matrimonio sbagliato. Un amore mai sbocciato, pieno di infortuni e frecciatine, principalmente da parte del calciatore: "Filosofia e metodi di allenamento sono diversi nella Juve rispetto a quelli svolti con la nazionale del Galles. In Nazionale c'è gente che da anni è abituata a gestirmi e che sa come tirare fuori il meglio di me, aiutandomi a giocare tante partite consecutive, come ho potuto dimostrare a Euro 2020. Mi sento bene quando vengo gestito correttamente e quando ho l'opportunità di giocare regolarmente".