Juventus, Quagliarella a Sky: “Mi aspetto qualche cambio da Spalletti”

Il commento di Fabio Quagliarella sulle condizioni fisiche e mentali della squadra bianconera.

Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante bianconero, Fabio Quagliarella, ha parlato in merito alla gara di questa sera tra la Juventus e la Roma. Leggiamo le sue parole:

“La Juve mentalmente può star bene, nel senso che comunque ha fatto una grande prestazione. In 10 per oltre un’ora non era facile. Il dubbio secondo me è fisico proprio, io credo che Spalletti abbia almeno dato due giorni di scarico, secondo me, devi recuperare energie nel modo più assoluto. Secondo me anche se gioca a Roma contro la Roma mi aspetto un po’ di cambi perché tanti arriveranno a questa partita che sono stanchi proprio fisicamente oltre che mentalmente. Però allo stesso tempo devo dire che giocare una partita così, dove vai a Roma in uno stadio, ti può dare quelle energie giuste perché se capita un altro tipo di partita può darsi che la soffri ancora di più mentalmente”.