Juventus Primavera, torneo amichevole il 20 dicembre: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui bianconeri dell'U19. Ecco il comunicato: "Terza giornata del torneo amichevole “Al Abtal Cup” che vedrà impegnata la Juventus Under 19 in una sfida casalinga da giocare in una cornice d'eccezione come l’Allianz Stadium: la partita verrà disputata a porte chiuse ed è in programma per mercoledì 20 dicembre alle ore 12.