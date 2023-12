Juve, disponibile su FC24 la carta di Vialli in versione Heroes

L'annuncio era arrivato già in estate , ma ora è finalmente disponibile nel gioco: Vialli è uno degli Heroes di Ea FC24 . L'ex attaccante della Juve è un vero e proprio eroe per il club bianconero, fondamentale nella vittoria dell'ultima Champions League alla Vecchia Signora.

Nel gioco è infatti rappresentato come un soldato in un'armatura splendente, blu e oro come la maglia della Juve della stagione 1996.