Juventus Primavera, pareggio per 1-1 contro la Lazio: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita della Primavera contro la Lazio, match terminato 1-1.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match della Primavera. Ecco il comunicato: "A Vinovo la sfida tra Juventus Primavera e i pari età della Lazio termina 1-1. Allo splendido vantaggio dei bianconeri firmato da Finocchiaro nel primo tempo, risponde nella ripresa Sardo, con un'altra bella rete. Da segnalare l'esordio in gare ufficiali con l'Under 19 bianconera a soli sedici anni di Alfonso Montero Benia, figlio di Paolo Montero, attualmente in forza nella Juventus Under 17. FINOCCHIARO STAPPA IL MATCH CON UN SUPER GOL: 1-0 ALL'INTERVALLO La Juventus Primavera inizia con grande intensità la sfida, con l'obiettivo di provare a muovere nuovamente la classifica dopo il passo falso contro l'Empoli. La Lazio è spiazzata dall'avvio veemente dei bianconeri e, infatti, nel primo quarto d'ora deve pensare principalmente a difendersi più che a imbastire qualche azione offensiva. La prima opportunità per gli ospiti arriva al 20' ed è davvero importante: Cuzzarella scappa in contropiede bruciando in velocità la retroguardia bianconera e si presenta a tu per tu con Vinarcik, ma nel momento decisivo calcia malamente a lato sprecando la prima grande occasione del match per i biancocelesti.

La risposta della Juventus arriva puntuale dieci minuti più tardi e a dirigere le operazioni è proprio il figlio d'arte, Alfonso Montero Benia, che galoppa nella metà campo della Lazio servendo un ottimo pallone in verticale ad Anghelè. Il numero 10 bianconero non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione incrociando la sua conclusione, ma trova l'attenta risposta di Magro. Sulla ribattuta arriva prima di tutti Pugno, ma il suo tentativo viene respinto dalla retroguardia biancoceleste prima che possa finire in porta. La squadra di Paolo Montero, però, acquisisce sempre più fiducia con il passare dei minuti e sul tramonto della prima frazione riesce – meritatamente – a sbloccare la gara con Finocchiaro. Il gol di Gabriele è bellissimo: il numero 26 riceve sulla trequarti laziale la sfera da Pugno e dopo essersi liberato di una serie di avversari in sequenza è freddo nell'uno contro uno con Magro e lo supera con un preciso piattone destro, 1-0. I bianconeri sono in vantaggio e lo sono anche al duplice fischio quando il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi.

LA GRANDE BOTTA DI SARDO RIEQUILIBRA (DEFINITIVAMENTE) IL MATCH: A VINOVO FINISCE 1-1 Nella ripresa la Lazio prova a partire forte per riequilibrare immediatamente il match, ma le opportunità più importanti sono tutte di marca bianconera. Al 52', dopo una bella sgroppata, Montero calcia da lontanissimo impegnando seriamente Magro e un giro di orologio più tardi Finocchiaro – defilato, ma dal limite dell'area – ci prova con il mancino e colpisce la parte superiore della traversa. La gara scivola senza situazioni pericolose, nè da una parte nè dall'altra, per circa venti minuti quando – un po' inaspettatamente – i biancocelesti pareggiano i conti con Sardo. Il gol, anche in questo caso, è molto bello: Milani prova la grande botta da calcio di punizione, il suo tentativo viene ribattuto e sulla respinta il numero 4 calcia forte di mezzo collo esterno con il destro, dal limite dell'area, e infila il pallone nell'angolino alla sinistra di un incolpevole Vinarcik. Parità ristabilita, 1-1. La rete degli ospiti non scoraggia la formazione bianconera che nell'ultimo quarto d'ora di gara prova costantemente a tornare avanti nel punteggio e al minuto 88 si costruisce con Florea l'occasione più nitida per salire sul 2-1, ma il destro a giro del calciatore bianconero viene parato, con ottimi riflessi, da Magro. In pieno recupero, poi, Crapisto avrebbe l'opportunità di superare l'estremo difensore della Lazio, ma non trova lo specchio della porta. A Vinovo le due squadre si dividono la posta in palio".

