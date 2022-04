Juventus Primavera, l’avversario della Youth League sarà il Benfica

La Juventus, nella storica semifinale di Youth League, sfiderà il Benfica, una delle favorite per la vittoria del torneo.

redazionejuvenews

La Juventus U19, dopo la vittoria per 5-1 di ieri contro il Pescara, scenderà in campo sabato contro il Lecce fuori casa, prima di rituffarsi nell'avventura europea. I bianconeri, con la vittoria di qualche settimana fa contro il Liverpool, hanno ottenuto una storica qualificazione alle semifinali di Youth League, la Champions League delle giovanili, un'impresa mai raggiunta dalla Vecchia Signora. La Juventus dovrà quindi vedersela con il Benfica, come da sorteggio. Il match si disputerà venerdì 22 aprile alle 14 in gara unica, mentre l'altra semifinale sarà tra l'Atletico e il Salisburgo.

I portoghesi hanno dominato il loro girone, eliminando squadre del calibro di Barcellona e Bayern Monaco. Poi, nella fase eliminatoria, le Aquile, hanno sconfitto prima il Midtjylland per 3-2 e infine i cugini dello Sporting per 4-0, in un quarto di finale tutto portoghese. I rossi possono contare su un settore giovanile molto florido, con tanti talenti in rampa di lancio, pronti ad esordire nel grande calcio. Le due stelline del club sono senza ombra di dubbio Diego Moreira e Pedro Santos, le due ali, già 4 gol ciascuno nella massima competizione europea, che avranno certamente un futuro luminosissimo. A centrocampo il calciatore più rappresentativo è Martim Neto, classe 2003, 2 gol e 2 assist nella Youth League. In difesa invece da tenere d'occhio Tomas Araujo, leader della squadra e Joao Tomè, terzino destro di spinta, con già 5 assist all'attivo.

La Juventus dovrà quindi stare molto attenta, visto che il Benfica è una delle squadra più forti a livello giovanile, ma i bianconeri hanno già dimostrato di poter stupire tutti, come successo precedentemente contro il Liverpool nei quarti di finale. Il tecnico della Vecchia Signora Andrea Bonatti, per aumentare il valore della rosa, potrebbe anche convocare Fabio Miretti, già decisivo con i Reds, così da avere tutte le carte in regola per giocarsi l'accesso ad una impronosticabile finale di Youth League.