Bonatti: “Roma superiore, noi dobbiamo essere più squadra”

La Primavera della Juve è uscita sconfitta per 3-0 dalla trasferta in casa della Roma. Queste le parole del tecnico bianconero nel post gara.

La Primaverabianconera è uscita sconfitta per 3-0 in casa della Roma. I giallorossi così riscattano la brutta sconfitta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina e confermano il primato in classifica a quota 55 punti, con 6 punti di vantaggio sull'Inter e 7 sul Cagliari. La squadra bianconera invece rimane a 43 punti, al quinto posto. Andiamo a leggere il commento e le parole del mister Bonatti, pubblicati sul sito ufficiale della Juventus: "Niente da fare per la Juventus Under 19. A Trigoria i tre punti li conquista la Roma superando 3-0 i bianconeri grazie alla doppietta di Loaukima e al gol di Cherubini. Una sconfitta maturata tutta nei primi venti minuti della ripresa, dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi da parte di entrambe le squadre, ma con quella di Mister Bonatti che è andata vicinissima a sbloccare la partita in due occasioni. Nella ripresa la doppietta di Loaukima maturata nel giro di quattro minuti ha sicuramente messo in salita la gara che si è chiusa, poi, con il tris dei giallorossi".