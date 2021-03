Juventus: porte girevoli a centrocampo

Il reparto verrà rinnovato in estate con acquisti e cessioni

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, con i lusitani che si sono guadagnati l'accesso ai quarti finale ai danni dei bianconeri grazie al maggior numero di gol in trasferta. Dopo la vittoria ottenuta al Do Dragao per 2-1, la partita dell'Allianz Stadium ha visto la Juventus replicare il risultato della gara di andata ma crollare nei supplementari: a nulla è servito il gol di Rabiot dopo il 2-2 di Sergio Oliveira, che ha di fatto eliminato dalla coppa Andrea Pirlo e i suoi giocatori.

In casa bianconera sono quindi iniziate le riflessioni sul futuro e sulla linea che la società dovrà tenere e intraprendere per i prossimi mesi: la squadra dovrà continuare il processo di rinnovamento e ringiovanimento iniziato in questa estate. Dopo gli acquisti di Chiesa, Arthur, McKennie e Kulusevski, che si sono aggiunti ai già giovani De Ligt e Demiral, la Juventus continuerà in estate il suo processo di ringiovanimento, che dovrebbe portare ad alcune cessioni, soprattutto a centrocampo, zona nevralgica del gioco che in questo momento sembra la più carente. Rabiot e Ramsey potrebbero lasciare Torino in estate, con la mediana che vedrebbe sicuramente confermati Arthur e McKennie, oltre a Bentancur.

Per il reparto centrale i bianconeri hanno in lista molti nomi, anche se il più apprezzato dall'ambiente è quello del calciatore del Lione Houssem Aouar. Il calciatore è stato seguito più volte dalla Juventus, che in estate era anche andata vicina al suo ingaggio. La dirigenza bianconera sembra intenzionata a far diventare realtà quel pressing che dura da anni, con il francese che arriverebbe a Torino anche grazie alla cessione di Mattia De Sciglio, in prestito in Francia. La valutazione che Aulas da al giocatore si aggira attorno ai 50-60 milioni di euro, anche se le sue pretese potrebbero essere abbassate con l'inserimento del terzino.