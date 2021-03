Chiesa: “Non creiamo alibi, dovevamo passare e non ci siamo riusciti”

Il calciatore della Juventus ha parlato dopo l'eliminazione dalla Champions League

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata ieri sera dalla Champions League, nonostante la vittoria per 3-2 ottenuta all'Allianz Stadium, in virtù del maggior numero di gol subiti in casa. Dopo la partita il giocatore bianconero Federico Chiesa ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

"Non mi porto a casa nulla di positivo stasera. Sì, la prestazione, ma io volevo passare, come voleva passare tutta la squadra. Alla fine non ci siamo riusciti, c'è grande rammarico, tristezza, perchè dopo il primo tempo, e i due tempi a Oporto che non sono stati da Juve, meritavamo di passare per quello che abbiamo prodotto. Penso alla traversa di Cuadrado e altre azioni dove poteva andare meglio, ma alla fine abbiamo sbagliato. Perchè è ovvio, se non avessimo sbagliato saremmo ai quarti. Non ci siamo e ora c'è da lavorare e pensare al campionato e alla finale di Coppa Italia".

"E' un campionato molto duro perchè stanno facendo bene tante squadre, anche quelle dietro di noi sono veramente vicine, però come ho sempre detto a ogni intervista, io credo ancora allo scudetto come tutta la squadra e adesso ne verremo fuori con una grande prestazione a Cagliari, perchè questo è il calcio, giochiamo tra 4 giorni e c'è da ridimostrare che la Juve non molla mai".

"Mi ricordo un'occasione di Cristiano, di Kulu, alla fine i cross di Juan da una parte, i miei e di Fede dall'altra, abbiamo avuto le opportunità per portarla a casa questa partita. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un'altra mentalità e meritavamo di passare".

"Io vado agli allenamenti e provo a migliorarmi sempre. Io sono fatto così, cerco sempre di migliorare e di dare il meglio per la squadra. È anche vero che questa sera eravamo in undici contro 10 e anche per questo aspetto dovevamo passare a tutti i costi, soprattutto per la superiorità numerica. Non ci creiamo alibi, stasera dovevamo passare e non ce l'abbiamo fatta."